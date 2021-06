Calcio | Copa America | Cavani stende il Paraguay e l' Uruguay chiude 2° nel gruppo A

(Di martedì 29 giugno 2021) Rio de Janeiro, 29 giu. -(Adnkronos) - L'batte 1-0 ilal secondo posto ilA di. A decidere la sfida disputata allo stadio 'Nilton Santos' di Rio de Janeiro è, a segno sudi rigore al 21'. Nella classifica del gironeal comando l'Argentina con 10 punti, davanti all'con 7, poia 7, Cile a 5. Ultima ed eliminata la Bolivia con zero punti.

Al Nilton Santos di Rio de Janeiro finisce 1 - 0 grazie a un gol di Cavani su calcio di rigore. Rio de Janeiro, 29 giu. -(Adnkronos) - L'Uruguay batte 1-0 il Paraguay e chiude al secondo posto il gruppo A di Copa America. A decidere la sfida. Doppietta della Pulce nel 4-1 alla Bolivia, in rete anche il Papu Gomez e Lautaro Martinez. L'Uruguay batte 1-0 il Paraguay e chiude secondo.