Calabria, Tansi sulla chiusura di Terme Luigiane: “un delitto perfetto della mala politica” (Di martedì 29 giugno 2021) Foto StrettoWeb / Salvatore Dato Calabria, Tansi sulle Terme Luigiane: “disastrosa chiusura o per meglio dire non riapertura di un posto dove ci si poteva curare o rigenerare con le migliori acque salso-bromo-iodiche d’Europa” “Tre milioni e mezzo di euro di ricavi, che con l’indotto sarebbero potuti arrivare fino a 4/5 o anche di più, sono la cifra a cui un pezzo importante della Calabria rinuncerà quest’estate appena iniziata a causa di sciocche questioni di campanile tra i Comuni di Guardia Piemontese e Acquappesa e l’insipienza di una Regione, non intervenuta per ... Leggi su cityroma (Di martedì 29 giugno 2021) Foto StrettoWeb / Salvatore Datosulle: “disastrosao per meglio dire non riapertura di un posto dove ci si poteva curare o rigenerare con le migliori acque salso-bromo-iodiche d’Europa” “Tre milioni e mezzo di euro di ricavi, che con l’indotto sarebbero potuti arrivare fino a 4/5 o anche di più, sono la cifra a cui un pezzo importanterinuncerà quest’estate appena iniziata a causa di sciocche questioni di campanile tra i Comuni di Guardia Piemontese e Acquappesa e l’insipienza di una Regione, non intervenuta per ...

calabrianewsit : #Regionali, #Appello di Jasmine Cristallo a de Magistris, Ventura, Magorno e Tansi - - pillamaro : (Tansi: Tesoro Calabria scalda i motori in vista delle prossime elezioni comunali di Cosenza) è stato pubblicato su… - CosenzaPost : Tansi: “Tesoro Calabria scalda i motori per le elezioni comunali di Cosenza” - CalabriaVota : RT @PulciniRemo: - CalabriaVota : RT @PulciniRemo: Regionali in Calabria, in cinque (per ora) alla conquista della cittadella - -