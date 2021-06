Cala il sipario sul Bct | Mastella | “Grandissima partecipazione”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 29 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – E’to ilsulla quinta edizione del Bct, il Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento. Si è chiusa ieri sera, con lo spettacolo ‘Pierino e il Lupo’ al Teatro Romano, un’edizione soddisfacente in termine di audience, con eventi e spettacoli rivolti a tutte le fasce d’età. Soddisfatto il sindaco della città, Clemente, per lo “straordinario successo” ha scritto sui social. “Tantissimi gli ospiti che, per tutta la settimana, si sono susseguiti in città ela. Un doveroso ringraziamento va al direttore ...