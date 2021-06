Cagliari, il nuovo attaccante arriverà dalla Serie A (Di martedì 29 giugno 2021) Il mercato del Cagliari partirà dall’affondo reale e concreto su un nuovo attaccante. Quasi certo l’addio di Simeone: il centravanti argentino potrebbe valutare l’inizio di una nuova avventura dopo una stagione altalenante Il Cagliari punterà con forte decisione sull’assalto a un nuovo attaccante. Simeone potrebbe valutare l’addio, mentre Pavoletti sarà confermato agli ordini di Semplici Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 29 giugno 2021) Il mercato delpartirà dall’affondo reale e concreto su un. Quasi certo l’addio di Simeone: il centravanti argentino potrebbe valutare l’inizio di una nuova avventura dopo una stagione altalenante Ilpunterà con forte decisione sull’assalto a un. Simeone potrebbe valutare l’addio, mentre Pavoletti sarà confermato agli ordini di Semplici Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

Advertising

Idl3 : RT @SardiniaPost: ?? Conti in rosso e nessun ristoro a Sogaer per gli stop del 2020 per Covid, ma l'ultimo weekend di giugno ha fatto regis… - SardiniaPost : ?? Conti in rosso e nessun ristoro a Sogaer per gli stop del 2020 per Covid, ma l'ultimo weekend di giugno ha fatto… - SerieBNewsCom : ?? BNEWS | Il #Como va a caccia di un nuovo attaccante: complicata la pista #Cerri. Le cifre e gli ostacoli per arr… - AnsaSardegna : La sfida dell'Università diffusa,Cagliari e Nuoro ci credono. Il Mulino Gallisay nuovo polo per gli studenti barbar… - STnews365 : Serie A, il Cagliari pensa ad Hernani. Il Cagliari vuole rinforzare il centrocampo. In settimana è previsto un nuov… -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari nuovo Covid. La variante Delta fa paura, dall'Europa all'Australia. Ecco la mappa italiana ...diffuso oggi dalla stessa AstraZeneca in allegato alla presentazione dei risultati di un nuovo ...attuali della variante Delta in Sardegna accertati e sequenziati nei laboratori dell'Aou di Cagliari e ...

Sardegna, 11 nuovi casi e una vittima "Si registra un nuovo decesso (1.491 in tutto). Il dato dei ricoveri ospedalieri segna 31 pazienti ... 14.992 (+4) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.697 (+3) nel Sud Sardegna,...

Calciomercato Cagliari: caccia a un nuovo secondo portiere. I nomi Cagliari News 24 Neonata in pericolo di vita trasportata d’urgenza da Cagliari a Milano È stato necessario un intervento aereo militare diretto a Milano per salvare una neonata in pericolo di vita nel cagliaritano.

Einstein Telescope, UniCa sulla frontiera della conoscenza Il Prorettore alla Ricerca del nostro Ateneo, Luciano Colombo, ne ha parlato durante la puntata de “Il Rotocalco” in onda su Videolina condotta da Stefano Birocchi. Nel progetto del più grande telesco ...

...diffuso oggi dalla stessa AstraZeneca in allegato alla presentazione dei risultati di un...attuali della variante Delta in Sardegna accertati e sequenziati nei laboratori dell'Aou die ..."Si registra undecesso (1.491 in tutto). Il dato dei ricoveri ospedalieri segna 31 pazienti ... 14.992 (+4) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di, 8.697 (+3) nel Sud Sardegna,...È stato necessario un intervento aereo militare diretto a Milano per salvare una neonata in pericolo di vita nel cagliaritano.Il Prorettore alla Ricerca del nostro Ateneo, Luciano Colombo, ne ha parlato durante la puntata de “Il Rotocalco” in onda su Videolina condotta da Stefano Birocchi. Nel progetto del più grande telesco ...