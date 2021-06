Caduta Libera, il campione confessa cosa c’è dietro il montepremi: “Cifra diminuita” (Di martedì 29 giugno 2021) Il concorrente ha rivelato l’indiscrezione sul pagamento della Cifra vinta al quiz. Niccolò Scalfi, il giovane campione di Caduta Libera, il programma di Canale 5 condotto da Gerry Scotti, è… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 29 giugno 2021) Il concorrente ha rivelato l’indiscrezione sul pagamento dellavinta al quiz. Niccolò Scalfi, il giovanedi, il programma di Canale 5 condotto da Gerry Scotti, è… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

AcmDuivel : RT @NandoPiscopo1: @AcmDuivel @Rigna_over @saraa_hub É da fine campionato che é in caduta libera Sempre più battito_over Dovrebbe indossa… - FQMagazineit : Nicolò Scalfi, il supercampione di Caduta Libera rivela: “Il corriere mi ha portato 200mila euro in gettoni d’oro d… - Rigna_over : RT @NandoPiscopo1: @AcmDuivel @Rigna_over @saraa_hub É da fine campionato che é in caduta libera Sempre più battito_over Dovrebbe indossa… - NandoPiscopo1 : @AcmDuivel @Rigna_over @saraa_hub É da fine campionato che é in caduta libera Sempre più battito_over Dovrebbe in… - AssHelianto : La porta del Paradiso Artificiale che hai aperto è una caduta libera verso l'Inferno #lalinguadelgirasole -