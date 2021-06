Caduta Libera, il campione confessa cosa c’è dietro il montepremi: “Cifra diminuita” (Di martedì 29 giugno 2021) Il concorrente ha rivelato l’indiscrezione sul pagamento della Cifra vinta al quiz. Niccolò Scalfi, il giovane campione di Caduta Libera, il programma di Canale 5 condotto da Gerry Scotti, è stato in carica a lungo tra il 2018 e il 2019 e nei giorni scorsi si è tornato a parlare di lui. Nicolo? Scalfi (Screenshot Instagram)Intervistato dal settimanale fondato nel 1952, Tv Sorrisi e Canzoni, il campione ha rivelato alcune curiosità sulle modalità di consegna del montepremi vinto. Inoltre ha rivelato che avrebbe intenzione di tornare in tv. Quanto ha vinto il giovane ... Leggi su cityroma (Di martedì 29 giugno 2021) Il concorrente ha rivelato l’indiscrezione sul pagamento dellavinta al quiz. Niccolò Scalfi, il giovanedi, il programma di Canale 5 condotto da Gerry Scotti, è stato in carica a lungo tra il 2018 e il 2019 e nei giorni scorsi si è tornato a parlare di lui. Nicolo? Scalfi (Screenshot Instagram)Intervistato dal settimanale fondato nel 1952, Tv Sorrisi e Canzoni, ilha rivelato alcune curiosità sulle modalità di consegna delvinto. Inoltre ha rivelato che avrebbe intenzione di tornare in tv. Quanto ha vinto il giovane ...

Advertising

Patrizi86153747 : @gloriasbott Pranzo la signora in giallo, cena non ricordo la serie ma era sul 2 canale alle 19, poi ho cambiato pe… - lamaximoff_ : @alicebarneshill @telepathiconly *tira un calcio rotante e si ributta in caduta libera* - ivanzamoranobam : #Inter e #Suning sono in caduta libera,ma tranquilli una volta toccato il fondo inizieranno a scavare. I 3 portieri… - giadif : L'egemonia planetaria non la mantieni se la tua gente vede la propria condizione in caduta libera ormai da generazi… - Alexct9 : RT @DSant65: Morning Joe, Joy Reid (chiunque sia?), Nicole Wallace, Jake Tapper e persino Chris Wallace, alla Fox, in caduta libera. Un tr… -