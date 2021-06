Cade in parete sul Creton di Culzei nelle Dolomiti Pesarine (Di martedì 29 giugno 2021) L’allarme è scattato poco dopo le 11 quando un gruppo di escursionisti che scendevano dalla Forca dell’Alpino, nelle Dolomiti Pesarine, è sceso al Rifugio De Gasperi avvisando il gestore di aver sentito delle grida di aiuto in prossimità della forca senza capire esattamente la provenienza delle stesse. Il gestore, dopo aver avvisato il Nue112, è salito a sua volta a verificare, sentendo le stesse grida. Attivata dalla Sores la stazione del Soccorso Alpino di Forni Avoltri e la Guardia di Finanza oltre all’elicottero della Protezione Civile che ha caricato due soccorritori del Soccorso Alpino per una perlustrazione aerea attorno alla Forca ... Leggi su udine20 (Di martedì 29 giugno 2021) L’allarme è scattato poco dopo le 11 quando un gruppo di escursionisti che scendevano dalla Forca dell’Alpino,, è sceso al Rifugio De Gasperi avvisando il gestore di aver sentito delle grida di aiuto in prossimità della forca senza capire esattamente la provenienza delle stesse. Il gestore, dopo aver avvisato il Nue112, è salito a sua volta a verificare, sentendo le stesse grida. Attivata dalla Sores la stazione del Soccorso Alpino di Forni Avoltri e la Guardia di Finanza oltre all’elicottero della Protezione Civile che ha caricato due soccorritori del Soccorso Alpino per una perlustrazione aerea attorno alla Forca ...

Advertising

Telefriuli1 : I soccorsi sono stati attivati intorno alle 11 da un gruppo di escursionisti, che aveva sentito chiedere aiuto - IlFriuli : Cade in parete sul Creton di Culzei, in Val Pesarina. I soccorsi sono stati attivati intorno alle 11 da un gruppo d… - UdineseTV : Cade in parete sul Creton di Culzei: recuperato escursionista in Val Pesarina - - biproud01 : @nelsottobosco Credo che lo facciano perché avendo molti tornado e uragani, se ti cade addosso il cartongesso è un… - VoceDelTrentino : Perde l’appiglio e cade sulla parete del Dente del Rifugio: salvo 37 enne grazie al soccorso alpino - -

Ultime Notizie dalla rete : Cade parete Cade in parete sulle Dolomiti Pesarine Dopo alcune rotazioni i soccorritori hanno individuato due alpinisti alla base di una parete del Creton di Culzei, a 2100 metri di quota per la precisione alla base della via Zanardi Landi. I due ...

Cade in parete, alpinista salvati a oltre duemila metri di quota Dopo alcune rotazioni i soccorritori hanno individuato due alpinisti alla base di una parete del Creton di Culzei, a 2100 metri di quota per la precisione alla base della via Zanardi Landi. I due ...

Cade in parete, alpinista salvati a oltre duemila metri di quota Oggi Treviso Cade in parete sul Creton di Culzei nelle Dolomiti Pesarine Dopo alcune rotazioni i soccorritori hanno individuato due alpinisti alla base di una parete del Creton di Culzei, a 2100 metri di quota per la precisione alla base della via Zanardi Landi. I due ...

Cade in parete sulle Dolomiti Pesarine L'allarme è scattato poco dopo le 11 quando un gruppo di escursionisti che scendevano dalla Forca dell'Alpino, nelle Dopomiti Pesarine ...

Dopo alcune rotazioni i soccorritori hanno individuato due alpinisti alla base di unadel Creton di Culzei, a 2100 metri di quota per la precisione alla base della via Zanardi Landi. I due ...Dopo alcune rotazioni i soccorritori hanno individuato due alpinisti alla base di unadel Creton di Culzei, a 2100 metri di quota per la precisione alla base della via Zanardi Landi. I due ...Dopo alcune rotazioni i soccorritori hanno individuato due alpinisti alla base di una parete del Creton di Culzei, a 2100 metri di quota per la precisione alla base della via Zanardi Landi. I due ...L'allarme è scattato poco dopo le 11 quando un gruppo di escursionisti che scendevano dalla Forca dell'Alpino, nelle Dopomiti Pesarine ...