Busta intorno alla testa, bimba di 5 mesi in fin di vita all'ospedale Gaslini di Genova (Di mercoledì 30 giugno 2021) E' una bimba di etnia rom che vive assieme alla sua famiglia nel campo nomadi di Piandanna, alla periferia di Sassari, la piccola che dallo scorso 6 giugno lotta tra la vita e la morte nell'ospedale pediatrico Gaslini di Genova dopo aver rischiato il soffocamento a causa di un sacchetto di plastica che, per motivi e con tempistiche ancora in corso di accertamento, le ha cinto la testa mentre si trovava nel suo lettino. A trovare la bimba riversa nel suo lettino è stata la madre, che avrebbe tentato di rianimarla prima di attivare i ... Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 30 giugno 2021) E' unadi etnia rom che vive assiemesua famiglia nel campo nomadi di Piandanna,periferia di Sassari, la piccola che dallo scorso 6 giugno lotta tra lae la morte nell'pediatricodidopo aver rischiato il soffocamento a causa di un sacchetto di plastica che, per motivi e con tempistiche ancora in corso di accertamento, le ha cinto lamentre si trovava nel suo lettino. A trovare lariversa nel suo lettino è stata la madre, che avrebbe tentato di rianimarla prima di attivare i ...

