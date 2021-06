Britney Spears, la sorella Jamie Lynn Spears rompe il silenzio (Di martedì 29 giugno 2021) La sorella della cantante ha rotto il silenzio Continua a tenere banco il caso di Britney Spears che da mesi porta avanti la causa per ottenere una tutela legale diversa da quella del padre. Nei giorni scorsi tanta la solidarietà ricevuta da parte di amici e ex della cantante, su tutti Justin Timberlake e nelle ultima ore ha rotto il silenzio anche la sorella Jamie Lynn Spears. L’attrice per giorni ha preferito non commentare la vicenda giudiziaria e dopo le domande dei fan ha persino riabilitato la ... Leggi su 361magazine (Di martedì 29 giugno 2021) Ladella cantante ha rotto ilContinua a tenere banco il caso diche da mesi porta avanti la causa per ottenere una tutela legale diversa da quella del padre. Nei giorni scorsi tanta la solidarietà ricevuta da parte di amici e ex della cantante, su tutti Justin Timberlake e nelle ultima ore ha rotto ilanche la. L’attrice per giorni ha preferito non commentare la vicenda giudiziaria e dopo le domande dei fan ha persino riabilitato la ...

