Britney Spears, la sorella Jamie Lynn dice la sua sulla battaglia contro il padre (Di martedì 29 giugno 2021) Jamie Lynn, sorella di Britney Spears, rompe il silenzio e per la prima volta parla della battaglia della popstar contro il padre per riavere il controllo della sua vita. Dopo lunghe polemiche, indiscrezioni e confessioni sul ruolo di Jamie Spears nella gestione dell’esistenza della cantante, Britney ha scelto di testimoniare di fronte alla Stanley Mosk Courthouse di Los Angeles per chiedere di essere sollevata dal conservatorship. La Spears ha spiegato di voler gestire i ... Leggi su dilei (Di martedì 29 giugno 2021)di, rompe il silenzio e per la prima volta parla delladella popstarilper riavere illlo della sua vita. Dopo lunghe polemiche, indiscrezioni e confessioni sul ruolo dinella gestione dell’esistenza della cantante,ha scelto di testimoniare di fronte alla Stanley Mosk Courthouse di Los Angeles per chiedere di essere sollevata dal conservatorship. Laha spiegato di voler gestire i ...

Advertising

ilpost : Per la prima volta, Britney Spears ha parlato apertamente contro il padre, che è suo tutore legale e da cui, da ann… - xtinadailyYT : RT @rockolpoprock: Britney Spears, le ultime: il sostegno di Christina Aguilera, la sorella Jamie Lynn nella bufera - xtinadailyYT : RT @mtvitalia: Christina Aguilera ha scritto un lungo messaggio per dare il suo sostegno a Britney Spears ?? - billjejeanx : poi che significa? Olivia parlando di stile ricorda vagamente britney spears nel 99 e le canzoni hanno uno spunto s… - mtvitalia : Christina Aguilera ha scritto un lungo messaggio per dare il suo sostegno a Britney Spears ?? -