Britney Spears, il sostegno arriva anche da Christina Aguilera (Di martedì 29 giugno 2021) La cantane la ha dedicato alcuni pensieri su Twitter Tantissimi sono i messaggi di sostegno che continuano ad arrivare per Britney Spears. Non solo fan ma anche colleghi e artisti del mondo della musica. Settimana scorsa ha parlato il suo storico ex, Justin Timberlake poi nelle ultime ore ha rotto il silenzio anche la sorella Jamie Lynn. Non solo, su Twitter è intervenuta anche Christina Aguilera che ha voluto scrivere una lungo pensiero alla cantante con tanto di una vecchia foto delle due in cui sono davvero molto giovani. Giovani, ... Leggi su 361magazine (Di martedì 29 giugno 2021) La cantane la ha dedicato alcuni pensieri su Twitter Tantissimi sono i messaggi diche continuano adre per. Non solo fan macolleghi e artisti del mondo della musica. Settimana scorsa ha parlato il suo storico ex, Justin Timberlake poi nelle ultime ore ha rotto il silenziola sorella Jamie Lynn. Non solo, su Twitter è intervenutache ha voluto scrivere una lungo pensiero alla cantante con tanto di una vecchia foto delle due in cui sono davvero molto giovani. Giovani, ...

Advertising

ARTEita : La marina GB usa un metodo infallibile per contrastare la pirateria al largo della Somalia: accompagnare le operazi… - ilpost : Per la prima volta, Britney Spears ha parlato apertamente contro il padre, che è suo tutore legale e da cui, da ann… - 361_magazine : Il sostegno di #ChristinaAguilera per #BritneySpears - DiegoDirrtyBoy : RT @SPYit_official: Christina Aguilera scrive a Britney Spears: “Meriti libertà, amore e rispetto” – LA LETTERA #freebritney #britneyspear… - alnomepensodopo : @sonoinfastidito io e le mie compagne alle elementari durante le ore di ricreazione ballando Toxic by Britney Spears: -