Britney Spears | arriva il sostegno di Christina Aguilera e di Jamie Lynn

(Di martedì 29 giugno 2021) Peranche ilpubblico della collega, Chrstina. Con i documenti giudiziari che incolpano, e dopo la sua testimonianza in aula, ormai è impossibile non prendere una posizione. Ecco chequindi il conforto della cantante collega di, e d’altra parte anche la polemica dei fan contro la sorella minore diè accusata di aver taciuto a lungo in merito alla vicenda che sta coinvolgendo la ...

Advertising

ilpost : Per la prima volta, Britney Spears ha parlato apertamente contro il padre, che è suo tutore legale e da cui, da ann… - DrApocalypse : Jamie Lynn Spears in difesa della sorella Britney: 'La supporterò e amerò sempre, basta che sia felice' - VIDEO… - 99per100 : RT @99per100: #ILPIÙGRANDEDITUTTI #THEGREATESTFALL MUSICA ???? Vota, RT e fai votare la MIGLIORE CANTANTE di tutti i tempi QUARTI DI FINALE S… - 361_magazine : #JamieLynnSpears parla finalmente di #BritneySpeaks - neovitruvian : La scioccante testimonianza di Britney Spears conferma che è davvero una schiava dell’industria -

Ultime Notizie dalla rete : Britney Spears

Non solo Justin Timberlake, Paris Hilton, Mariah Carey e Cher: arriva sui social anche il post di Christina Aguilera a supporto dell'amica e collega internazionale. Un messaggio e una foto insieme, che le vede giovanissime alla prese con i primi palchi in tutto il mondo. Le due sorridono e sono visibilmente felici, alle prese con le prime ...Mercoledì scorsoha rilasciato una dichiarazione pubblica proposito della conservatorship cui è sottoposta da ben 13 anni. Durante la testimonianza in tribunale, via Zoom, la popstar ha denunciato anni ...Britney Spears tribunale: Christina Aguilera ha espresso il suo supporto per Britney Spears dopo le sue dichiarazioni in tribunale di settimana scorsa.Finalmente Jamie Lynn Spears dice la sua in difesa della sorella Britney Spears, dopo che la cantante ha dichiarato pubblicamente di non volere più la tutela legale del padre. La vicenda legata a Brit ...