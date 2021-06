Brescia: scomparsa in Valcamonica, le due figlie indagate per omicidio (Di martedì 29 giugno 2021) Milano, 29 giu. (Adnkronos) – Di Laura Ziliani si erano perse le tracce dall’8 maggio, quando era uscita di casa per fare una passeggiata in montagna e non era più tornata. Ora, la Procura di Brescia ha iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio due delle tre figlie dell’ex vigilessa di Temù, un Comune della Valcamonica in provincia di Brescia. Lo ha scritto Il Giornale di Brescia spiegando che l’ipotesi di reato è ancora da “approfondire”, ed è stata formalizzata per garantire le indagate e allo scopo di consentire le attività di indagine di natura ... Leggi su ildenaro (Di martedì 29 giugno 2021) Milano, 29 giu. (Adnkronos) – Di Laura Ziliani si erano perse le tracce dall’8 maggio, quando era uscita di casa per fare una passeggiata in montagna e non era più tornata. Ora, la Procura diha iscritto nel registro degli indagati con l’accusa didue delle tredell’ex vigilessa di Temù, un Comune dellain provincia di. Lo ha scritto Il Giornale dispiegando che l’ipotesi di reato è ancora da “approfondire”, ed è stata formalizzata per garantire lee allo scopo di consentire le attività di indagine di natura ...

Advertising

Agenzia_Ansa : La Procura di Brescia ha iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio due delle tre figlie di Laur… - Corriere : Ex vigilessa scomparsa e trovata morta in montagna: indagate due figlie, incongruenze nei racconti - Corriere : Ex vigilessa scomparsa e trovata morta in montagna: indagate due figlie, incongruenz... - momentosera : Donna scomparsa a #Brescia, indagate due figlie. Laura Ziliani, 55enne, è uscita di casa l'8 maggio per una passegg… - AdoUdaghe : RT @Corriere: Ex vigilessa scomparsa e trovata morta in montagna: indagate due figlie, incongruenz... -

Ultime Notizie dalla rete : Brescia scomparsa Morte Laura Ziliani, 2 figlie indagate/ Ex vigilessa trovata in scarpata: omicidio? In merito alla morte di Laura Ziliani , 55enne ex vigilessa di Temù e dipendente comunale a Roncadelle, scomparsa l'8 maggio a Temù, paese della Valcamonica, la Procura di Brescia ha iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio due delle tre figlie della donna. Una notizia che è stata ...

Brescia, ex vigilessa scomparsa: indagate per omicidio due delle tre figlie Laura Ziliani è l' ex agente di Polizia Locale scomparsa dall' 8 maggio a Temù (Brescia) , dopo essere uscita per fare una passeggiata in montagna. Della donna non si hanno più notizie da circa due mesi, solo una sua scarpa è stata ritrovata da un ...

Ex vigilessa scomparsa, indagate le figlie: giallo in Valle Camonica IL GIORNO Brescia: scomparsa in Valcamonica, le due figlie indagate per omicidio Milano, 29 giu. (Adnkronos) - Di Laura Ziliani si erano perse le tracce dall'8 maggio, quando era uscita di casa per fare una passeggiata in montagna ...

Laura Ziliani, "l'allarme dato dalle figlie". Le ultime ore dell'ex vigilessa e il colpo di scena: sospetti sulle due ragazze Che fine ha fatto Laura Ziliani? La risposta non c'è ancora ma oggi è arrivato il colpo di scena sul caso dell' ex ...

In merito alla morte di Laura Ziliani , 55enne ex vigilessa di Temù e dipendente comunale a Roncadelle,l'8 maggio a Temù, paese della Valcamonica, la Procura diha iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio due delle tre figlie della donna. Una notizia che è stata ...Laura Ziliani è l' ex agente di Polizia Localedall' 8 maggio a Temù () , dopo essere uscita per fare una passeggiata in montagna. Della donna non si hanno più notizie da circa due mesi, solo una sua scarpa è stata ritrovata da un ...Milano, 29 giu. (Adnkronos) - Di Laura Ziliani si erano perse le tracce dall'8 maggio, quando era uscita di casa per fare una passeggiata in montagna ...Che fine ha fatto Laura Ziliani? La risposta non c'è ancora ma oggi è arrivato il colpo di scena sul caso dell' ex ...