Braveheart "è una fantasia sadomaso per evangelici", pioggia di critiche per una giornalista USA (Di mercoledì 30 giugno 2021) Dopo aver pubblicato un articolo in cui definisce Braveheart una 'fantasia sadomaso, una giornalista americana del Daily Beast ha ricevuto numerose critiche, anche dal senatore Ted Cruz. Kristin Kobes Du Mez, giornalista del Daily Beast, è stata fortemente criticata per aver definito Braveheart, il celebre film diretto e interpretato da Mel Gibson nel 1995, "una fantasia sadomaso". Nelle scorse ore, gli amanti di Braveheart - cuore impavido hanno puntato il dito contro il Daily Beast per aver pubblicato un articolo in cui ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Braveheart 'è una fantasia sadomaso per evangelici', pioggia di critiche per una giornalista USA… - ibra_vs : ustascia ???? vs braveheart ?????????????? è una gran bella partita -