(Di martedì 29 giugno 2021)Kid, azienda del gruppo Otb, leader nella ricerca e sviluppo prodotto, produzione e distribuzione di abbigliamento e accessori per bambini,con il suo negozio multimarca,ndo la linea MM6al suodiin licenza. “Ci stavamo pensando da un po’ e ora i tempi sono maturi – spiega all’Adnkronos Germano Ferraro, ceo diKid -. Lavoriamo già con tutti gli e-commerce e i retailers specializzati bambino e abbiamo pensato di fare il nostro”. Lo storedi ...

Advertising

fisco24_info : Brave Kid sbarca online e aggiunge MM6 Maison Margiela a portfolio marchi: L'azienda del gruppo Otb apre primo nego… - mffashion_com : Brave kid vara l’e-commerce. Prima licenza con Margiela -

Ultime Notizie dalla rete : Brave Kid

Adnkronos

... in un'intervista ad Affari e Finanza , è Renzo Rosso , numero uno di Otb , cui fanno capo i marchi Diesel , Maison Margiela , Marni , Viktor&Rolf , Amiri , Staff International e. ...Otb al momento controlla Diesel , Maison Margiela, Marni , Viktor&Rolf , oltre alle aziende Staff International eoltre, ovviamente alla new entry Jil Sander. Otb detiene inoltre una ...L’azienda del gruppo Otb da il via all’apertura del suo negozio multimarca online e aggiunge Mm6 maison Margiela al suo portfolio di marchi.Un veterano della musica di casa nostra, tre giovani di talento pronti a seguirne le orme: sono loro i nuovi protagonisti del format di Rockit ...