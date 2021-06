Brasile, ucciso il pericoloso killer Lazaro Barbosa: era accusato di più 30 stupri e omicidi (Di martedì 29 giugno 2021) Brasile, ucciso il pericoloso killer Lazaro Barbosa. Si era nascosto in una zona boschiva che ha reso difficile la sua cattura il pericoloso killer Lazaro Barbosa, accusato di più 30 stupri e omicidi. La polizia lo ha arrestato e ucciso in un conflitto a fuoco dopo più di 20 giorni di fuga: tre settimane fa aveva sterminato un’intera famiglia nella cittadina di Ceilandia, vicino a Brasilia. È stato arrestato dopo una fuga durata 20 giorni il ... Leggi su limemagazine.eu (Di martedì 29 giugno 2021)il. Si era nascosto in una zona boschiva che ha reso difficile la sua cattura ildi più 30. La polizia lo ha arrestato ein un conflitto a fuoco dopo più di 20 giorni di fuga: tre settimane fa aveva sterminato un’intera famiglia nella cittadina di Ceilandia, vicino a Brasilia. È stato arrestato dopo una fuga durata 20 giorni il ...

Advertising

cronacacampania : Brasile: serial killer ucciso per aver resistito all'arresto - America Latina - ANSA - neapel6774 : RT @gayit: Miley Cyrus 'devastata' dall'omicidio del fan Gabriel, ucciso in Brasile perché gay - Gpzap2 : Miley Cyrus “devastata” dall’omicidio del fan Gabriel, ucciso in Brasile perché gay - Salepepe14 : RT @gayit: Miley Cyrus 'devastata' dall'omicidio del fan Gabriel, ucciso in Brasile perché gay - gayit : Miley Cyrus 'devastata' dall'omicidio del fan Gabriel, ucciso in Brasile perché gay -