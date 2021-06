Boom di aziende italiane diventate 'internazionali' durante la pandemia Covid 19 attraverso la digitalizzazione (Di martedì 29 giugno 2021) Boom di aziende in Italia che durante la pandemia Covid 19 si sono internazionalizzate mantenendo però le radici nazionali. Il 35% in più rispetto all'anno 2019, secondo gli studi di settore, sono ... Leggi su leggo (Di martedì 29 giugno 2021)diin Italia chela19 si sonozzate mantenendo però le radici nazionali. Il 35% in più rispetto all'anno 2019, secondo gli studi di settore, sono ...

Advertising

massycherubin : @GassmanGassmann Vorrà dire che dopo il boom delle aziende farmaceutiche per la vendita mondiale dei vaccini...ci s… - ansa2030 : E-commerce, boom dei prodotti green e sostenibili. Aumenti per singole aziende dal 28% al 65%. - LaMerlettaia : @amazzini64 @Dayne999 @AliceIsAway imbecille. La ricerca può essere condotta da enti statali come dalle imprese: ne… - HDblog : RT @HDblog: Attacchi informatici, è boom con la pandemia - Asgard_Hydra : Attacchi informatici, è boom con la pandemia - -