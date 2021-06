Bonus cultura: come richiedere 500 euro entro agosto 2021! (Di martedì 29 giugno 2021) ...18app.italia.it per poter usufruire di questo Bonus da spendere a fini culturali, è necessario registrarsi al sito ufficiale. Tramite un decreto interministeriale, n. 192/2020, pubblicato in Gazzetta ... Leggi su trend-online (Di martedì 29 giugno 2021) ...18app.italia.it per poter usufruire di questoda spendere a finili, è necessario registrarsi al sito ufficiale. Tramite un decreto interministeriale, n. 192/2020, pubblicato in Gazzetta ...

Advertising

violalovesmilfs : odiando i 2003 che hanno il bonus cultura davvero tanto - joonmamoon1 : @SaturnEve137 Eh capito? Ho il bonus cultura ma volevo salvare un po di soldi per i libri universitari. Vediamo dai - miserablelemon : posso usare il bonus cultura su ebay? I'm desperate, non trovo quel libro da nessun'altra parte - marcomitrugno : @CDalessio71 @EnricoLetta @pdnetwork Macché, ci ha provato prima Renzi col bonus cultura e non ci è riuscito; figur… - HotThenMilk : Volevo prendere gli album degli Stray kids con il bonus cultura ma non stanno con 18 app -