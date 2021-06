Bonus 110% | l’acquisto di casa da imprese va sempre asseverato

(Di martedì 29 giugno 2021) L’Agenzia delle Entrate chiarisce come nel caso del SismaAcquisti non vanno considerati validi, ai fini della detrazione fiscale del, il computo metrico o la congruità dei costi, ma la compera è vincolata alla certificazione del tecnico

... ma se non intervengono in primis il governo e l'Europa credo che sia la ricostruzione sisma, che il, che il settore delle opere pubbliche possano avere un serio rallentamento ".L'Agenzia delle Entrate chiarisce come nel caso del Sismabonus Acquisti non vanno considerati validi, ai fini della detrazione fiscale del 110%, il computo metrico o la congruità dei costi, ma la comp ...L'intervento del ministro, avvenuto durante l'evento "Estate 2021" a Tremezzo sul Lago di Como, ha rilanciato un tema molto sentito dal settore alberghiero a cui era stato promess ...