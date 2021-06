Bologna, 16enne Chiara uccisa: confessa l’amico e coetaneo (Di martedì 29 giugno 2021) Un 16enne ha confessato l’omicidio dell’amica Chiara Gualzetti, trovata senza vita ieri vicino all’abbazia di Monteveglio (Bologna), ma “sono tuttora al vaglio degli inquirenti le motivazioni del gesto”. È quanto si apprende da chi poco prima dell’alba ha fatto scattare il provvedimento di fermo. E’ italiano e ha 16 anni, la stessa età della vittima, il minorenne fermato la scorsa notte. Alle 4.30 i carabinieri del Nucleo operativo di Borgo Panigale e i militanti del Nucleo investigativo di Bologna hanno eseguito il decreto di fermo su disposizione della procura per i Minorenni. Su disposizione del pm ... Leggi su italiasera (Di martedì 29 giugno 2021) Unhato l’omicidio dell’amicaGualzetti, trovata senza vita ieri vicino all’abbazia di Monteveglio (), ma “sono tuttora al vaglio degli inquirenti le motivazioni del gesto”. È quanto si apprende da chi poco prima dell’alba ha fatto scattare il provvedimento di fermo. E’ italiano e ha 16 anni, la stessa età della vittima, il minorenne fermato la scorsa notte. Alle 4.30 i carabinieri del Nucleo operativo di Borgo Panigale e i militanti del Nucleo investigativo dihanno eseguito il decreto di fermo su disposizione della procura per i Minorenni. Su disposizione del pm ...

