Bollettino Lombardia oggi: contagi, morti e guariti di martedì 29 giugno

Nuova giornata di raccolta dati sul territorio lombardo, uno dei più colpiti dalla pandemia di coronavirus. La Regione ha diramato i dati relativi alla giornata di oggi, tenendo conto dei numeri su contagi, morti, guariti e ricoverati. Nel dettaglio, nella giornata di oggi, lunedì 28 giugno, si registrano 98 nuovi contagi, 3 morti, 13.858 tamponi molecolari, 118 guariti, 52 (-9) ricoverati in terapia intensiva, 248 (-2) ricoverati negli altri reparti.

