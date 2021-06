Bollettino del 29 giugno | i dati dell’epidemia di oggi in Italia

(Di martedì 29 giugno 2021) Il Ministero della Salute,martedì 29, ha reso noto ildella pandemia da Covid in. In attesa deldel Ministero della Salute, ecco i… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

GruppoIeC : Covid. Calabria, bollettino regionale del 29 giugno: +25 positivi e nessun decesso - - Nutizieri : Coronavirus Emilia-Romagna, il bollettino del 29 giugno: a Bologna 12 contagi e due morti - crotoneok : ? Coronavirus in Calabria: il bollettino del 29 giugno - controradio : Coronavirus in Toscana: 18 nuovi positivi, età media 31 anni. Due decessi - RCN_101 : Covid_19, il bollettino della Regione #Calabria del 29 giugno 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino del

...dalla Regione Sono 16 i nuovi contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo il... Infine non si registrano positività tra il personaleSistema sanitario regionale né tra gli ...Infine non si registrano positività tra il personaleSistema sanitario regionale né tra gli ... 17 visits today) Notizie Simili: Meno di 40 nuovi casi di coronavirus in Fvg: ilIn Fvg 20 ...Anche l’odierno bollettino regionale sembra confermare il netto calo di contagi in tutta la Regione. Sono infatti 25 i nuovi casi segnalati, mentre prosegue, fortunatamente, laz ...Quarto giorno consecutivo senza nuovi decessi. Mentre il tasso di positività risale all'1,09%, restano invariato il numero dei ricoveri ...