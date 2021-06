Bollettino Covid oggi, martedì 29 giugno: contagi, morti, guariti regione per regione (Di martedì 29 giugno 2021) E’ stato diffuso il Bollettino ufficiale sull’emergenza Coronavirus aggiornato a martedì 29 giugno 2021, con un focus regione per regione. Questi i dati relativi a contagi, morti e guariti. oggi nel dettaglio si registrano 679 nuovi contagi, 42 morti, 2.493 guariti, 86.253 tamponi molecolari, 270 (-19) ricoverati in terapia intensiva, 1.676 (-47) ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono -1.858 gli attualmente positivi per un totale di 52.824. IL ... Leggi su sportface (Di martedì 29 giugno 2021) E’ stato diffuso ilufficiale sull’emergenza Coronavirus aggiornato a292021, con un focusper. Questi i dati relativi anel dettaglio si registrano 679 nuovi, 42, 2.493, 86.253 tamponi molecolari, 270 (-19) ricoverati in terapia intensiva, 1.676 (-47) ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono -1.858 gli attualmente positivi per un totale di 52.824. IL ...

