Bollettino Covid Italia e Lombardia | i dati di oggi 29 giugno | 679 nuovi casi e 42 decessi

Advertising

SkyTG24 : #Covid, news. #Uk, boom casi da variante #Delta: allerta per tifosi inglesi a #Roma. LIVE - occhio_notizie : Covid a Torre del Greco, 8 casi e 10 guariti nelle ultime 24 ore - infoitinterno : Covid, il bollettino di oggi 1 luglio: 882 nuovi contagi, 21 morti e tasso di positività allo 0,5% - infoitsalute : Covid Sicilia, oggi 137 ncontagi e 4 morti: bollettino 1 luglio - infoitinterno : Covid oggi Abruzzo, 50 contagi: bollettino 1 luglio -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Covid

VALLE D'AOSTA TRENTINO Quarto giorno consecutivo con zero decessi dovuti al- 19 in Trentino. Lo conferma ilquotidiano dell'Azienda Provinciale per i Servizi sanitari, che continua ...Torre del Greco, ildi oggi 1 luglio - Dieci nuove guarigioni sono state registrate, nella giornata odierna, a Torre del Greco. Certificati anche 8 nuovi casi di positività al- ...Sono 4.351 i morti con coronavirus con aumento rispetto a quanto comunicato ieri da Regione Liguria di zero. Sono 1.311 i positivi accertati finora e malati, con un aumento rispetto a quanto comunicat ...In Campania i contagiati in isolamento domiciliare sono 7.625: tutti gli attualmente positivi al virus in questa regione sono 7.861 la Campania è la seconda, prima la Lombardia (con 10.192). Con 7.861 ...