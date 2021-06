Bollettino Coronavirus di Martedì 29 Giugno 2021 | rapporto positivi tamponi allo 0 | 35%

(Di martedì 29 giugno 2021) In data 29l’incremento nazionale dei casi è +0,01% (ieri +0,009%) con 4.259.133 contagiati totali, 4.078.767 dimissioni/guarigioni (+2.493) e 127.542 deceduti (+42, dei quali 22 comunicati dalla Campania e relativi al periodo novembre 2020 – maggio); 52.824 infezioni in corso (-1.858). Ricoverati con sintomi -47 (1.676); terapie intensive -19 (270) con 9 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 190.635totali (ieri 75.861) di cui 86.253 molecolari (ieri 37.644) e 104.382 test rapidi (ieri 37.409) con 45.214 casi testati (ieri 22.236); 679(target 4.311);...

... di cui uno positivo a test antigenico ma non confermato dal tampone molecolare e un altro giudicato non Covid - 19, ilnazionale Attualmente positivi: 52.824 Deceduti: 127.542 ...Situazionein Friuli Venezia Giulia: ildi oggi, martedì 29 giugno 2021. La protezione civile segnala 16 casi su meno di 5mila test, per un tasso allo 0,3%. Sei contagi in provincia di ...Ritorna alla normalità l’andamento epidemico in Campania con un tasso di positività che ritorna sui valori di due giorni fa. Risale il numero dei tamponi […] ...Nessun decesso nelle ultime 48 ore: rasserenano i dati estrapolati dal bollettino Asl Caserta. Un risultato davvero confortante in v ...