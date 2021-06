BMW M4 GT3: il debutto è rimandato (Di martedì 29 giugno 2021) Non comincia benissimo l’avventura agonistica della nuova BMW M4 GT3. La casa bavarese aveva iscritto la sua nuova vettura alla Adenau ADAC Rundstrecken Trophy, gara valida per il campionato di durata del Nurburgring, l’NLS. Purtroppo, un incidente nelle prove ha compromesso il programma di lavoro, obbligando il costruttore a rinunciare alla gara. Il pilota coinvolto, Sheldon Van Der Linde, non ha riportato conseguenze, ma la macchina è distrutta. La M4 esordirà in un’altra occasione, proseguendo il proprio programma di sviluppo. La vettura sarà disponibile ai clienti nel 2022. BMW M4 GT3: cosa è successo al Nurburgring? La BMW si è presentata al Nurburgring lo scorso fine settimana, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 29 giugno 2021) Non comincia benissimo l’avventura agonistica della nuova BMW M4 GT3. La casa bavarese aveva iscritto la sua nuova vettura alla Adenau ADAC Rundstrecken Trophy, gara valida per il campionato di durata del Nurburgring, l’NLS. Purtroppo, un incidente nelle prove ha compromesso il programma di lavoro, obbligando il costruttore a rinunciare alla gara. Il pilota coinvolto, Sheldon Van Der Linde, non ha riportato conseguenze, ma la macchina è distrutta. La M4 esordirà in un’altra occasione, proseguendo il proprio programma di sviluppo. La vettura sarà disponibile ai clienti nel 2022. BMW M4 GT3: cosa è successo al Nurburgring? La BMW si è presentata al Nurburgring lo scorso fine settimana, ...

