Blocco licenziamenti, lungo confronto a Palazzo Chigi tra governo e sindacati (Di martedì 29 giugno 2021) (Teleborsa) – lungo confronto a Palazzo Chigi tra governo e sindacati sul Blocco dei licenziamenti. Presenti all’incontro il presidente del Consiglio, Mario Draghi, il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, quello dell’Economia, Daniele Franco, e i segretari generali di Cgil, Maurizio Landini, Cisl, Luigi Sbarra, e Uil, Pierpaolo Bombardieri. Secondo quanto riporta RaiNews 24 le posizioni tra governo e sindacati, sullo sBlocco dei licenziamenti, restano distanti. In particolari, ai ... Leggi su quifinanza (Di martedì 29 giugno 2021) (Teleborsa) –trasuldei. Presenti all’incontro il presidente del Consiglio, Mario Draghi, il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, quello dell’Economia, Daniele Franco, e i segretari generali di Cgil, Maurizio Landini, Cisl, Luigi Sbarra, e Uil, Pierpaolo Bombardieri. Secondo quanto riporta RaiNews 24 le posizioni tra, sullo sdei, restano distanti. In particolari, ai ...

Advertising

EnricoLetta : Quando #GovernoDraghi annunciò che non avrebbe prorogato il blocco dei licenziamenti abbiamo lavorato su quella che… - EnricoLetta : Il 30 finisce il blocco dei licenziamenti. Chiediamo al governo ascolto e un’uscita graduale e selettiva dal blocco… - francescoseghez : Bene, si è arrivati al compromesso nel compromesso con selettività nel blocco #licenziamenti. L'ennesima misura eme… - buonweekend : RT @FurioGarbagnati: Sinceramente l’unico motivo reale che vedo per il rifiuto della proroga non selettiva del blocco dei licenziamenti è u… - paolaalighieri : RT @EnricoLetta: Quando #GovernoDraghi annunciò che non avrebbe prorogato il blocco dei licenziamenti abbiamo lavorato su quella che ci par… -