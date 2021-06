Blocco licenziamenti, Landini: “Governo non ha risposto in pieno” (Di martedì 29 giugno 2021) Sul Blocco dei licenziamenti “dobbiamo capire il senso della convocazione di oggi, dobbiamo capire cosa significa questo provvedimento, cosa si intenda e quali strumenti vadano utilizzati” ma la decisione del Governo “non risponde pienamente alla nostra richiesta, cioè che ci fosse il Blocco dei licenziamenti per tutti fino a ottobre”. Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, ai microfoni di Radio Anch’io su Rai Radio 1. “Dobbiamo capire – ha aggiunto – anche se con l’incontro di oggi saremo davanti all’informazione di una decisione già presa o se si permetterà di ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 29 giugno 2021) Suldei“dobbiamo capire il senso della convocazione di oggi, dobbiamo capire cosa significa questo provvedimento, cosa si intenda e quali strumenti vadano utilizzati” ma la decisione del“non risponde pienamente alla nostra richiesta, cioè che ci fosse ildeiper tutti fino a ottobre”. Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio, ai microfoni di Radio Anch’io su Rai Radio 1. “Dobbiamo capire – ha aggiunto – anche se con l’incontro di oggi saremo davanti all’informazione di una decisione già presa o se si permetterà di ...

