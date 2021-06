Blocco licenziamenti, Landini: "Governo non ha risposto in pieno" (Di martedì 29 giugno 2021) (Adnkronos) - Sul Blocco dei licenziamenti "dobbiamo capire il senso della convocazione di oggi, dobbiamo capire cosa significa questo provvedimento, cosa si intenda e quali strumenti vadano utilizzati" ma la decisione del Governo "non risponde pienamente alla nostra richiesta, cioè che ci fosse il Blocco dei licenziamenti per tutti fino a ottobre". Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, ai microfoni di Radio Anch'io su Rai Radio 1. "Dobbiamo capire - ha aggiunto - anche se con l'incontro di oggi saremo davanti all'informazione di una decisione già presa o se si ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 29 giugno 2021) (Adnkronos) - Suldei"dobbiamo capire il senso della convocazione di oggi, dobbiamo capire cosa significa questo provvedimento, cosa si intenda e quali strumenti vadano utilizzati" ma la decisione del"non risponde pienamente alla nostra richiesta, cioè che ci fosse ildeiper tutti fino a ottobre". Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio, ai microfoni di Radio Anch'io su Rai Radio 1. "Dobbiamo capire - ha aggiunto - anche se con l'incontro di oggi saremo davanti all'informazione di una decisione già presa o se si ...

