Blocco dei licenziamenti, Landini vuole una proroga per tutti settori (Di martedì 29 giugno 2021) Ieri il governo ha optato per una proroga selettiva del Blocco dei licenziamenti. Oggi Cgil, Uil e Cisl incontreranno il premier Draghi a palazzo Chigi. Il leader della Cgil Maurizio Landini pronto a chiedere la proroga per tutti settori non solo quelli in crisi Blocco dei licenziamenti, la decisione del governo e le parole di Landini Maurizio Landini, fonte quifinanza.itDopo la riunione di ieri Il governo draghi ha optato per una proroga selettiva del Blocco dei ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 29 giugno 2021) Ieri il governo ha optato per unaselettiva deldei. Oggi Cgil, Uil e Cisl incontreranno il premier Draghi a palazzo Chigi. Il leader della Cgil Mauriziopronto a chiedere lapernon solo quelli in crisidei, la decisione del governo e le parole diMaurizio, fonte quifinanza.itDopo la riunione di ieri Il governo draghi ha optato per unaselettiva deldei ...

Advertising

EnricoLetta : Il 30 finisce il blocco dei licenziamenti. Chiediamo al governo ascolto e un’uscita graduale e selettiva dal blocco… - EnricoLetta : Quando #GovernoDraghi annunciò che non avrebbe prorogato il blocco dei licenziamenti abbiamo lavorato su quella che… - Antonio_Tajani : Il blocco dei #licenziamenti non risolve i problemi del #lavoro. Dobbiamo aiutare le #imprese ad assumere.… - antoninobill : RT @ElioLannutti: Licenziamenti, il blocco resterà solo per tessile e collegati. Governo Draghi, invece dei licenziamenti, blocca il cash… - a_alfy67 : RT @CislNazionale: #LuigiSbarra: “Giudizio positivo su incontro con Forza Italia. Condivise molte delle questioni poste dal sindacato. Il #… -