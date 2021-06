Blitz antimafia a Caltanissetta | arresti 

Leggi su agi

(Di martedì 29 giugno 2021) AGI - Vastodella Polizia di Stato di. Gli agenti della Squadra mobile su richiesta avanzata dalla procura - Direzione distrettualestanno arrestando diverse persone indagate a vario titolo per associazione di tipo mafioso dedita alla commissione di estorsioni e al traffico di sostanze stupefacenti. Le indagini hanno permesso di accertare come uno degli arrestati abbia, di fatto, riorganizzato la famiglia mafiosa di. Ulteriori dettagli dell'operazione, denominata "La bella vita", saranno forniti nel corso della conferenza stampa programmata in ...