Blinken "Patto Usa-Italia per rafforzare democrazie contro autocrati" (Di martedì 29 giugno 2021) ROMA (ITALPRESS) – "Guardiamo a che cosa è avvenuto solo nelle ultime settimane: al G7, alla Nato, al summit Ue-Usa. Al G7 le democrazie si sono unite sul Covid per fornire un miliardo di dosi di vaccini a più Paesi in tutto il mondo che ne hanno bisogno. E senza chiedere favori in cambio, come invece altri stanno facendo". Lo afferma Antony Blinken, segretario di Stato USA, in un'intervista al quotidiano La Repubblica."Al G7 ci siamo uniti anche contro il riscaldamento globale, impegnandoci a non finanziare impianti a carbone, la maggiore fonte di emissioni nocive – aggiunge -. E abbiamo varato un piano per investire nei Paesi a reddito ...

