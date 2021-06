Blinken in Italia sottolinea l’importanza dell’unità transatlantica (Di martedì 29 giugno 2021) Il Segretario di Stato USA, Antony Blinken, è giunto in Italia come sua ultima tappa del tour europeo. Blinken ha incontrato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, il premier Mario Draghi e il presidente Sergio Mattarella. Il Segretario USA ha sottolineato l’importanza dell’unità transatlantica e dei rapporti tra USA e Italia. Oggi è atteso Leggi su periodicodaily (Di martedì 29 giugno 2021) Il Segretario di Stato USA, Antony, è giunto income sua ultima tappa del tour europeo.ha incontrato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, il premier Mario Draghi e il presidente Sergio Mattarella. Il Segretario USA hatoe dei rapporti tra USA e. Oggi è atteso

