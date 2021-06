Bisciglia | appello all’ex fidanzata | perché la vuole vedere e cosa vuole dirle

(Di martedì 29 giugno 2021) Gossip Il conduttore romano ricorda il suo primo amore: i dettagli della storia e la richiesta ad Annalisa Pubblicato su 29 Giugno 2021 Filippo, ‘condottiero’ del reality più rovente dell’estate, Temptation Island (Canale Cinque), in una intervista concessa al magazine Tv Sorrisi e Canzoni ha svelato alcuni retroscena della sua vita privata, facendo addirittura unalla sua prima, la “bellissima Annalisa“, come l’ha definita lo stesso conduttore romano. Filippo, che oggi è felice al fianco della modella Pamela Camassa (la love story dura dal 2007), ha spiegato che vorrebbe aver la possibilità ...

