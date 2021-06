Bimba di 5 anni ricoverata in gravi condizioni, ha rischiato il soffocamento per un sacchetto di plastica intorno alla testa (Di martedì 29 giugno 2021) Da due settimane è ricoverata all’ospedale Gaslini di Genova in condizioni stabili ma gravi una Bimba di 5 anni che ha rischiato il soffocamento a causa di un sacchetto di plastica che, per motivi e con tempistiche ancora in corso di accertamento, aveva in testa mentre si trovava nel suo lettino. La piccola, che vive con la famiglia nel campo nomadi di Piandanna, alla periferia di Sassari, è arrivata lo scorso 6 giugno nella struttura ligure. Secondo quanto riporta l’Ansa la madre ha riferito agli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 giugno 2021) Da due settimane èall’ospedale Gaslini di Genova instabili maunadi 5che haila causa di undiche, per motivi e con tempistiche ancora in corso di accertamento, aveva inmentre si trovava nel suo lettino. La piccola, che vive con la famiglia nel campo nomadi di Piandanna,periferia di Sassari, è arrivata lo scorso 6 giugno nella struttura ligure. Secondo quanto riporta l’Ansa la madre ha riferito agli ...

