Biden vuole rafforzare le regole antitrust per contenere le grandi aziende tech (Di martedì 29 giugno 2021) (Foto: Jim Watson/Getty Images)La Casa Bianca sta preparando un ordine esecutivo per promuovere la concorrenza in vari settori dell’economia statunitense e contenere le tendenze monopolistiche di alcuni settori. Secondo quanto riportato dalle fonti internazionali, l’ordine dovrebbe colpire le multinazionali del digitale, fino ad arrivare a quelle dei trasporti e dell’agricoltura e autorizzerebbe l’intervento diretto delle agenzie governative per garantire la concorrenza. Secondo quanto riportato da Reuters, l’ordine potrebbe essere emesso in settimana e segnerebbe un cambiamento nell’approccio del governo statunitense nei confronti delle grandi imprese. ... Leggi su wired (Di martedì 29 giugno 2021) (Foto: Jim Watson/Getty Images)La Casa Bianca sta preparando un ordine esecutivo per promuovere la concorrenza in vari settori dell’economia statunitense ele tendenze monopolistiche di alcuni settori. Secondo quanto riportato dalle fonti internazionali, l’ordine dovrebbe colpire le multinazionali del digitale, fino ad arrivare a quelle dei trasporti e dell’agricoltura e autorizzerebbe l’intervento diretto delle agenzie governative per garantire la concorrenza. Secondo quanto riportato da Reuters, l’ordine potrebbe essere emesso in settimana e segnerebbe un cambiamento nell’approccio del governo statunitense nei confronti delleimprese. ...

