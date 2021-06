Bianca Balti: “Ho cominciato la terapia”, cosa è successo? | Il racconto (Di martedì 29 giugno 2021) Bianca Balti, in un’intervista, ha spiegato il perchè sia finita in terapia tre anni fa: scopriamo cosa ha rivelato l’amatissima modella. Bianca Balti (Getty Images)Bianca Balti è una delle modelle italiane più famose ed importanti a livello mondiale. Inizia a lavorare in questo settore subito dopo gli studi liceali. La sua carriera inizia grazie ad un contratto, in esclusiva, con Dolce & Gabbana per una pubblicità internazionale. I due stilisti hanno scelto personalmente Bianca come testimonial. Nel 2007 fa il suo debutto al cinema: è ... Leggi su altranotizia (Di martedì 29 giugno 2021), in un’intervista, ha spiegato il perchè sia finita intre anni fa: scopriamoha rivelato l’amatissima modella.(Getty Images)è una delle modelle italiane più famose ed importanti a livello mondiale. Inizia a lavorare in questo settore subito dopo gli studi liceali. La sua carriera inizia grazie ad un contratto, in esclusiva, con Dolce & Gabbana per una pubblicità internazionale. I due stilisti hanno scelto personalmentecome testimonial. Nel 2007 fa il suo debutto al cinema: è ...

Advertising

martalaffi : Madonna ma quanto è bella la figlia di Bianca Balti - BertoBarto26 : Sempre più sconvolto dalla bellezza della figlia di Bianca Balti - non_mi_indritto : Adesso vi racconto una cosa “divertente”. Sabato prima di andare al Pride di Milano sono passata in via Paolo Sarpi… - lightsovt : Ma che girl boss è Bianca Balti? Stima - solo_Roby : Fra le concittadine molte belle e famose che parlano con passione e secondo me vero interesse verso alcune tematich… -