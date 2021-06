Berrettini-Pella, primo turno Wimbledon 2021: programma, orario d’inizio, tv e streaming (Di martedì 29 giugno 2021) Matteo Berrettini è finalmente pronto per fare il suo esercizio a Wimbledon. Il tennista italiano esordirà mercoledì 29 giugno (ore 11.00) contro l’argentino Guido Pella sul Campo 3. Il romano aprirà le danze sull’erba londinese incrociando un avversario comunque da non sottovalutare, anche se non il nostro portacolori partirà con tutti i favori del pronostico. Il numero 9 del ranking ATP ha tutte le carte in regola per proseguire la propria avventura nel prestigioso Slam, il suo obiettivo è quello di liquidare agevolmente il sudamericano e lanciarsi verso il secondo turno contro il vincente del confronto tra Van de ... Leggi su oasport (Di martedì 29 giugno 2021) Matteoè finalmente pronto per fare il suo esercizio a. Il tennista italiano esordirà mercoledì 29 giugno (ore 11.00) contro l’argentino Guidosul Campo 3. Il romano aprirà le danze sull’erba londinese incrociando un avversario comunque da non sottovalutare, anche se non il nostro portacolori partirà con tutti i favori del pronostico. Il numero 9 del ranking ATP ha tutte le carte in regola per proseguire la propria avventura nel prestigioso Slam, il suo obiettivo è quello di liquidare agevolmente il sudamericano e lanciarsi verso il secondocontro il vincente del confronto tra Van de ...

