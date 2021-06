Berlusconi progetta il Cdu italiano Salvini | ' Il centrodestra un puntello di Draghi

(Di martedì 29 giugno 2021) Per il Cavaliere la strategia è quella di spingere la Lega all'interno delle grandi famiglie europee ma per il leader del Carroccio, il partito unico non è all'ordine del giorno. Fuori dalla ...

Per il Cavaliere la strategia è quella di spingere la Lega all'interno delle grandi famiglie europee ma per il leader del Carroccio, il partito unico non è all'ordine del giorno. Fuori dalla ...Salviniil centrodestra europeo, ma si fa ancora vedere in giro con Le Pen e Orbán, e ... e non una signora che è stata ministro di, e in fondo un partito con Fi l'ha già fatto: il ...Il leader di Forza Italia: "Avrebbe il pregio di richiamare quello che per noi è un modello di riferimento, i nostri partner tedeschi nel Partito popolare europeo. Nessuna fusione fredda, sarà tutelat ...Berlusconi sulla coalizione di centrodestra, tra l'ipotesi di un nuovo partito, il Cdu, e una federazione con Salvini e Meloni.