Berlusconi pensa al Cdu, Salvini: no, grazie (Di martedì 29 giugno 2021) “Il partito unico non è una ‘fusione fredda’ imposta dall’alto, che si possa realizzare in poche settimane. Anzi, dobbiamo fare il contrario: un grande lavoro che coinvolga i militanti, gli eletti e soprattutto l’opinione pubblica di centrodestra, le categorie, donne e uomini della società civile vicini alle idee, ai valori e ai legittimi interessi che noi rappresentiamo”. Lo dice il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi in un’intervista al Corriere della Sera. E sui tempi spiega: “Per la verità nessuno ha mai parlato della fine dell’anno. Come orizzonte temporale realistico ho indicato le elezioni del 2023?.Berlusconi soottolinea poi che “la mia ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 29 giugno 2021) “Il partito unico non è una ‘fusione fredda’ imposta dall’alto, che si possa realizzare in poche settimane. Anzi, dobbiamo fare il contrario: un grande lavoro che coinvolga i militanti, gli eletti e soprattutto l’opinione pubblica di centrodestra, le categorie, donne e uomini della società civile vicini alle idee, ai valori e ai legittimi interessi che noi rappresentiamo”. Lo dice il leader di Forza Italia Silvioin un’intervista al Corriere della Sera. E sui tempi spiega: “Per la verità nessuno ha mai parlato della fine dell’anno. Come orizzonte temporale realistico ho indicato le elezioni del 2023?.soottolinea poi che “la mia ...

