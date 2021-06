Berlusconi | «Il centrodestra unito potrebbe chiamarsi Cdu»

(Di martedì 29 giugno 2021) Il leader di Forza Italia: ilnon si può creare in poche settimane ma deve essere un lavoro che coinvolga militanti, eletti e opinione pubblica, penso alle elezioni del 2023. Meloni resta fuori? Rispetto ma non condivido la scelta

... mentre il partito unico proposto ancora oggi da Silvioe Forza Italia , è proprio un altro concetto: " il partito unico delnon è all'ordine del giorno, come la vittoria ...Il partito unico del'non è all'ordine del giorno, come la vittoria della Champions da ... Proporrò auna carta dei valori condivisi, da sottoporre a chi ci sta: libertà d'..."Berlusconi lancia il Cdu (Centro Destra Unito),sul modello della Cdu. Di quell'acronimo in Italia sono rappresentante legale io, dal 1995.Il simbolo collegato è lo scudo crociat ...L’ intervista del presidente di Forza Italia. "Il partito unico non è una 'fusione fredda' imposta dall'alto, che si possa realizzare in poche settimane. Anzi, dobbiamo fare il contrario: un grande la ...