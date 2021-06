Berge il favorito per il centrocampo azzurro (Di martedì 29 giugno 2021) Il primo obiettivo del Napoli a centrocampo è Toma Basic, che però rischia di perdere a causa della trattativa che la Lazio ha instaurato col Bordeaux, il club del croato. I biancazzurri sono pronti a garantire i 10 milioni richiesti dal club francese ed hanno offerto al giocatore 1,5 milioni a stagione per i prossimi cinque anni. Il DS Cristiano Giuntoli sarebbe pronto al rilancio, ma nel caso gli dovesse andare male, secondo l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", vorrebbe avanzare un'offerta a Sander Berge, centrocampista dello Sheffield United. Berge, potenza fisica e precisione Sander Berge è un ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 29 giugno 2021) Il primo obiettivo del Napoli aè Toma Basic, che però rischia di perdere a causa della trattativa che la Lazio ha instaurato col Bordeaux, il club del croato. I biancazzurri sono pronti a garantire i 10 milioni richiesti dal club francese ed hanno offerto al giocatore 1,5 milioni a stagione per i prossimi cinque anni. Il DS Cristiano Giuntoli sarebbe pronto al rilancio, ma nel caso gli dovesse andare male, secondo l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", vorrebbe avanzare un'offerta a Sander, centrocampista dello Sheffield United., potenza fisica e precisione Sanderè un ...

