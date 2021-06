Berge al Napoli | distanza minima con lo Sheffield United | il problema è un altro

(Di martedì 29 giugno 2021) Sanderal, le ultime novità sulla trattativa di calciomercato. Il giocatore piace molto allo scouting azzurro che lo seguiva con estremo interesse anche ai tempi del Genk. Il centrocampista norvegese ha fisico e proprietà tecnica per essere un uomo importante anche nel centrocampo del. Con il Genk aveva fatto vedere delle ottime cose, anche durante le sfide europee con gli azzurri. Ora ilha deciso di sacrificare Fabian Ruiz sul mercato e sta cercando un sostituto, conche è uno degli uomini della lista di Cristiano Giuntoli.su ...

Nonostante il calibro di questi grandi club ilper la cessione di Fabian Ruiz ha deciso di ... I sostituti Sanderviene valutato positivamente dallo scouting azzurro che lo segue oramai da ...suSander Berge al Napoli le cifre dell'affare: lo Sheffield chiede 15 milioni di euro, il Napoli ne offre 10, la distanza non è eccessiva.Il Napoli tratta Berge per il suo centrocampo. Il suo Sheffield United è retrocesso in Championship, chiudendo la Premier League all’ultimo posto. Col club inglese, comunque, si sta provando a trovare ...