Benitez Everton, firma vicina. Nonostante la protesta dei tifosi (Di martedì 29 giugno 2021) Rafa Benitez è a un passo dalla panchina dell’Everton: il tecnico spagnolo firmerà Nonostante la protesta dei tifosi L’Everton potrebbe annunciare il nome del nuovo allenatore già nel corso di questa settimana. Come riportato dal Telegraph, la firma di Rafa Benitez sarebbe ormai a un passo. Nonostante la protesta dei tifosi Toffees per via del suo trascorso sulla panchina del Liverpool, il tecnico spagnolo ha deciso comunque di accettare l’incarico e ripartire dalla Premier League. L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 29 giugno 2021) Rafaè a un passo dalla panchina dell’: il tecnico spagnolo firmeràladeiL’potrebbe annunciare il nome del nuovo allenatore già nel corso di questa settimana. Come riportato dal Telegraph, ladi Rafasarebbe ormai a un passo.ladeiToffees per via del suo trascorso sulla panchina del Liverpool, il tecnico spagnolo ha deciso comunque di accettare l’incarico e ripartire dalla Premier League. L'articolo ...

