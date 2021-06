Beni sequestrati e confiscati alla criminalità: nasce SI.N.A.G.ECO. primo sindacato degli Amministratori Giudiziari (Di martedì 29 giugno 2021) Roma, 29 giugno 2021 – I professionisti iscritti all’Albo, tenuto presso il Ministero della Giustizia, si riuniscono in associazione sindacale per dialogare con il Legislatore e con gli stakeholder istituzionali in merito alle criticità e possibili soluzioni per la gestione e destinazione dei Beni sequestrati con finalità di confisca, a dieci anni dall’entrata in vigore del Codice antimafia. È nato qualche giorno fa, per iniziativa di esperti del settore operanti in tutto il territorio nazionale, il sindacato Nazionale degli Amministratori Giudiziari e Coadiutori – SI.N.A.G.ECO., libera ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 29 giugno 2021) Roma, 29 giugno 2021 – I professionisti iscritti all’Albo, tenuto presso il Ministero della Giustizia, si riuniscono in associazione sindacale per dialogare con il Legislatore e con gli stakeholder istituzionali in merito alle criticità e possibili soluzioni per la gestione e destinazione deicon finalità di confisca, a dieci anni dall’entrata in vigore del Codice antimafia. È nato qualche giorno fa, per iniziativa di esperti del settore operanti in tutto il territorio nazionale, ilNazionalee Coadiutori – SI.N.A.G.ECO., libera ...

