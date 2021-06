Belgio | Thorgan Hazard | «L’Italia ha impressionato tutti Sarà una grande sfida e mio fratello vuole esserci»

(Di martedì 29 giugno 2021)ha parlato in conferenza stampa in vista del match di venerdì controha parlato in conferenza stampa in vista del match di venerdì contro. ITALIA – «Gli Azzurri hanno fatto una buona impressione nella fase a gironi e hanno faticato di più nell’ottavo contro una buona Austria. Ci vorrà unapartita per qualificarsi:ha un’impressionante striscia di imbattibilità, quindiuna. Contro il Portogallo eravamo troppo concentrati ...

Eurosport_IT : ???????? • SARÀ IL BELGIO L'AVVERSARIO DELL'ITALIA ?? Il gol di Thorgan Hazard piega i campioni in carica del Portogall… - FcInterNewsit : Belgio, Thorgan Hazard: 'Eden sta meglio, con l'Italia vuole esserci' - sportli26181512 : Infortunio Hazard, il fratello: 'Sta meglio e vuole giocare Belgio-Italia': Thorgan Hazard in conferenza stampa par… - STnews365 : Belgio, T. Hazard: 'L'Italia ha impressionato ai gironi” Le parole di Thorgan Hazard prima della sfida con l'Italia… - LALAZIOMIA : Thorgan Hazard: “L’Italia ha impressionato tutti, ma ha faticato con l’Austria” -

Un suo gol ha mandato a casa il Portogallo campione in carica e Cristiano Ronaldo e oraHazard vuole fare lo sgambetto anche all'Italia ai quarti di Euro2020. Tutti però vogliono sapere delle condizioni del fratello Eden, in dubbio dopo il problema muscolare accusato in partita: ......Hazard sta facendo il possibile per smaltire l'infortunio muscolare in tempo per essere a disposizione delper i quarti di Euro 2020 contro l'Italia. Lo ha spiegato suo fratello minore...HAZARD JR: "EDEN STA MEGLIO E VUOLE ESSERCI" INFORTUNIO HAZARD (ANSA) - Eden Hazard sta facendo il possibile per smaltire l'infortunio muscolare in tempo per essere a disposizione del Belgio per i qua ...Le parole di Thorgan Hazard, in conferenza stampa, in vista del match contro l'Italia in programma a Monaco di Baviera.