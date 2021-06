Belgio-Italia | le ultime dal ritiro azzurro | Chiellini vicino al rientro

(Di martedì 29 giugno 2021) Buone notizie in arrivo da Coverciano: Giorgio, uscito per infortunio durante la partita contro la Svizzera, potrebbe essere titolare già venerdì contro il. Dal polpaccio arrivano segnali incoraggianti e, non a caso, il difensore bianconero ha svolto l’intera seduta di allenamento. L’è stato a lungo provato al fianco di Bonucci, con l’obiettivo di ritrovare la coppia titolare e fermare la fisicità di Romelu Lukaku. Il belga, quando ha affrontato la coppia Bonucci-, non ha mai trovato la via della rete e si spera che ciò possa accadere un’altra volta. Sugli esterni, dopo le ...

Emerson Palmieri, terzino sinistro dell'Italia, ha parlato ai microfoni della Rai in vista della gara contro il Belgio di venerdì: "Siamo un gruppo bellissimo, una famiglia. Ora che siamo ai quarti di ...