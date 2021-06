Belgio, De Bruyne verso il rientro con l’Italia (Di martedì 29 giugno 2021) Kevin De Bruyne verso il recupero, Eden Hazard cinquanta e cinquanta. Questa la situazione, secondo il giornale ‘Nieuwsblad’, dei due giocatori del Belgio in vista della sfida di venerdì contro l’Italia valida per i quarti di finale di Euro 2020. De Bruyne è alle prese con una distorsione alla caviglia per il duro intervento subito domenica nel corso del match degli ottavi contro il Portogallo: ieri si è sottoposto a esami ad Halle che non hanno evidenziato strappi ai legamenti della caviglia. Il problema è il tempo, ma ad oggi le possibilità di vederlo in campo sono alte. Resta in dubbio, invece, Eden ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 29 giugno 2021) Kevin Deil recupero, Eden Hazard cinquanta e cinquanta. Questa la situazione, secondo il giornale ‘Nieuwsblad’, dei due giocatori delin vista della sfida di venerdì controvalida per i quarti di finale di Euro 2020. Deè alle prese con una distorsione alla caviglia per il duro intervento subito domenica nel corso del match degli ottavi contro il Portogallo: ieri si è sottoposto a esami ad Halle che non hanno evidenziato strappi ai legamenti della caviglia. Il problema è il tempo, ma ad oggi le possibilità di vederlo in campo sono alte. Resta in dubbio, invece, Eden ...

