Beautiful, anticipazioni: Bill e Liam finiscono in prigione (Di martedì 29 giugno 2021) La morte di Vinny, continua a creare dei grandi problemi a Bill e Liam Spencer, i quali, verranno accusati della morte dell'uomo, e per questo motivo finiranno in prigione. Bill e Liam SpencerA giocare un ruolo centrale, in questa vicenda, che sta tenendo i telespettatori americani con il fiato sospeso, è Thomas, che però viene messo fuori gioco da Justin. Quest'ultimo, secondo le anticipazioni americane, ha intenzione di conquistare l'azienda di famiglia degli Spencer, approfittando del fatto che Bill e Liam si trovano in prigione.

