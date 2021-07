Beatrice di York rassicura il marito: Sarai un padre dolce e perfetto. Come è stato il tuo… (Di martedì 29 giugno 2021) Il ricordo e l’attesa. Il passato e il futuro. Beatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi stanno per diventare genitori. Il massimo della gioia… Che la vita, a volte, avvicina al dolore… L’ultima apparizione ufficiale della coppia è stata ai funerali del Principe Filippo, nonno di Beatrice di York. Il Royal Baby che stanno aspettando è il 12mo bisnipote della Regina Elisabetta. La nascita è prevista in autunno. Foto Getty Beatrice di York: il pensiero struggente e social del marito Il marito italiano (ma cresciuta Londra) della sorella maggiore di Eugenia ... Leggi su amica (Di martedì 29 giugno 2021) Il ricordo e l’attesa. Il passato e il futuro.died Edoardo Mapelli Mozzi stanno per diventare genitori. Il massimo della gioia… Che la vita, a volte, avvicina al dolore… L’ultima apparizione ufficiale della coppia è stata ai funerali del Principe Filippo, nonno didi. Il Royal Baby che stanno aspettando è il 12mo bisnipote della Regina Elisabetta. La nascita è prevista in autunno. Foto Gettydi: il pensiero struggente e social delIlitaliano (ma cresciuta Londra) della sorella maggiore di Eugenia ...

